Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Khánh Nhân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 262/8A Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM., Quận Tân Phú

Lập kế hoạch kinh doanh theo năm, quý, tháng, tuần.

Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh trong toàn hệ thống đảm bảo hiệu quả, đạt target.

Thực hiện báo cáo kết quả triển khai hoạt động kinh doanh định kỳ năm, quý, tháng, tuần.

Đề xuất giải pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, mở rộng tệp khách hàng, phát triển sản phẩm mới ra thị trường, mở rộng kênh kinh doanh.

Đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ nhân sự trong phòng, đảm bảo nhân viên đầy đủ năng lực đáp ứng nhu cầu công việc.

Giới tính: Nam/Nữ

Tuổi: < 35 tuổi

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh

Có kinh nghiệm làm trong ngành gia dụng.

Kinh nghiệm từ 2-3 năm làm Trưởng phòng Kinh doanh, quản lý từ 5-10 nhân viên

Có khả năng triển khai kinh doanh hệ thống.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán và tư duy chiến lược xuất sắc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản (Word, Excel, Email…).

Lương cơ bản 12tr + Hoa hồng + Thưởng nóng.

Lương T13 + Thưởng tết.

Tham gia bảo hiểm đầy đủ các chế độ.

Tham gia các hoạt động teambuilding, liên hoan, du lịch thường niên.

