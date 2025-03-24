Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Golden Phoenix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Golden Phoenix
- Hồ Chí Minh:
- 1/11/94 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Tư vấn, và bán sản phẩm cho khách hàng tại cửa hàng và các trang online.
Giới thiệu sản phẩm và giải thích về ý nghĩa, công dụng sản phẩm cho khách hàng.
Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ và sắp xếp hàng hoá ngăn nắp.
Ghi nhận và xử lý đơn hàng, thực hiện thanh toán cho khách hàng.
Tham gia vào các hoạt động quảng cáo, chạy chiến dịch marketing, thúc đẩy gia tăng doanh thu cho cửa hàng…..
Viết bài hàng ngày cho website, fanpage, facebook… của cửa hàng.
Tiếp nhận các vấn đề phát sinh với khách hàng.
Cập nhật, theo dõi & báo cáo hoàn thiện hệ thống database (tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại,….) khách hàng tại cửa hàng .
Hỗ trợ các công việc liên quan theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng phần mềm bán hàng, quản lý kho và chạy quảng các trên các trang thương mại điện tử là 1 lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ngoại hình chỉnh chu, lịch thiệp.
Tại Công ty TNHH Thương Mại Golden Phoenix Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Yêu thích công việc và có niềm đam mê với đá phong thuỷ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Golden Phoenix
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI