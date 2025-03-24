Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Golden Phoenix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1/11/94 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Tư vấn, và bán sản phẩm cho khách hàng tại cửa hàng và các trang online.

Giới thiệu sản phẩm và giải thích về ý nghĩa, công dụng sản phẩm cho khách hàng.

Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ và sắp xếp hàng hoá ngăn nắp.

Ghi nhận và xử lý đơn hàng, thực hiện thanh toán cho khách hàng.

Tham gia vào các hoạt động quảng cáo, chạy chiến dịch marketing, thúc đẩy gia tăng doanh thu cho cửa hàng…..

Viết bài hàng ngày cho website, fanpage, facebook… của cửa hàng.

Tiếp nhận các vấn đề phát sinh với khách hàng.

Cập nhật, theo dõi & báo cáo hoàn thiện hệ thống database (tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại,….) khách hàng tại cửa hàng .

Hỗ trợ các công việc liên quan theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhân viên bán hàng biết về Marketing

Biết sử dụng phần mềm bán hàng, quản lý kho và chạy quảng các trên các trang thương mại điện tử là 1 lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ngoại hình chỉnh chu, lịch thiệp.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Golden Phoenix Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về sản phẩm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Yêu thích công việc và có niềm đam mê với đá phong thuỷ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Golden Phoenix

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin