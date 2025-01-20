Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cana Young làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Sunlight House - Số 12 đường số 1, Khu Phố 2, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Tư vấn các sản phẩm dịch vụ, công ty cung cấp cho khách hàng.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng liên quan đến làm đẹp, mỹ phẩm gia công mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

- Chăm sóc khách hàng cũ, khai thác khách hàng mới theo data có sẵn.

- Giải quyết những vấn đề phát sinh của khách hàng khi gia công tại Công ty.

- Kết hợp với Quản lý, Giám đốc để đưa ra định hướng và chiến lược cho từng giai đoạn kinh doanh.

- Tư vấn và thu nhập thông tin khách hàng để chốt sale.

- Gửi mẫu thử cho khách hàng, báo cáo phản hồi.

- Lập báo giá gửi khách hàng.

- Thỏa thuận điều khoản và kí kết hợp đồng KH.

- Quản lý đơn hàng, theo dõi công nợ.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan. Tốt nghiệp ngành hóa sinh, hóa mỹ phẩm, thực phẩm,... là lợi thế.

- Có kinh nghiệm sales, tư vấn, chăm sóc khách hàng. Nếu sinh viên mới ra trường có kinh nghiệm làm thêm các công việc liên quan tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng sẽ được đào tạo thêm.

- Hiểu biết về ngành mỹ phẩm, làm đẹp, gia công mỹ phẩm là lợi thế.

- Nhiệt tình năng động, Ngoại hình ưa nhìn và nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

- Ưu tiên ứng viên có đam mê, hứng thú và yêu thích mỹ phẩm.

- Chịu được áp lực công việc.

- Nộp CV tiếng Anh sẽ được ưu tiên hơn.

Tại Công Ty TNHH Cana Young Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương base up to 12,000,000/tháng (lương cứng thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, chưa bao gồm thưởng hoa hồng)

- Hoa Hồng theo doanh số, Hưởng chế độ thưởng doanh thu, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, thưởng vượt chỉ tiêu… Thu nhập xứng đáng theo năng lực không giới hạn, trung bình 20,000,000 đồng/tháng.

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỉ…

- Hưởng các chế độ ưu đãi khác: Thăm quan nghỉ mát , sinh nhật, các sự kiện kỷ niệm, team building…

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng.

- Lộ trình phát triển rõ ràng, có cơ hội được đào tạo và huấn luyện để thăng tiến cho vị trí Sales Leader.

Công ty đang ngày càng mở rộng và phát triển quy mô, luôn chào đón những thành viên nhiệt huyết, gắn bó lâu dài cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cana Young

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin