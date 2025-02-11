Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 102C Nguyễn Văn Cừ,p. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, HCMC, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Lên kế hoạch và chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính tối ưu cho khách hàng.
Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí ứng tuyển.
Chăm sóc khách hàng nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ bán hàng của công ty.
Chủ động tham gia và hỗ trợ tổ chức các sự kiện/hội thảo do công ty tổ chức: Workshop, Roadshow, Tea Break,..
Lập báo cáo về kế hoạch, kết quả hoạt động theo từng tuần, tháng cho quản lý trực tiếp.
Chú trọng xây dựng thương hiệu công ty, xây dựng thương hiệu cá nhân đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp nhất cho khách hàng. ( được cung cấp công cụ và hướng dẫn )

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 - 35.
Có kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Giọng nói rõ ràng, ngoại hình sáng, chỉnh chu
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục, xử lý tình huống.
Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Tinh thần ham học hỏi và có đam mê tự chủ thu nhập.
Ưu tiên có kinh nghiệm về: Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh Doanh, Bất động sản, Sales Oto, Chứng khoán, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục, Thẩm mỹ.. là một lợi thế.

Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ khi đi học hai tuần : 6.000.000 VND
Lương cơ bản : 12 - 18 triệu/tháng.
Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn.
Thưởng tháng/quý/năm - Thưởng nóng/lễ tết
Được cấp bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khoẻ nhân viên
Được cung cấp thiết bị
Được tham gia các lớp phát triển kỹ năng & nghiệp vụ lên quản lý cấp cao.
Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo tại công ty, huấn luyện về kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng chuyên sâu.
Môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, khơi gợi nguồn cảm hứng chuẩn 6 sao.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng theo quy định ( Lộ trình 6 tháng )
Nhiều chương trình thi đua khen thưởng, du lịch tại resort 4 sao - 5 sao trong & ngoài nước 4-6 lần/năm.
Nghỉ T7 - CN, nghỉ phép 20 ngày/năm.
Có hỗ trợ Data khách hàng tiềm năng

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam

Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: S.pace 102C Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

