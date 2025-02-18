Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG LOTUS VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Phố Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Tiếp cận, chăm sóc khách hàng tiềm năng có nhu cầu tham gia triển lãm, event (doanh nghiệp, công ty, tập đoàn, các brand trong và ngoài nước…)

- Khai thác và nhận data từ công ty để triển khai

- Follow các dự án được phân công

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự.

- Độ tuổi: <35 tuổi, ko phân biệt giới tính

- Trình độ: Cao Đẳng, Đại học

- Có laptop cá nhân

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành: Kinh tế, Ngoại ngữ, Truyền thông, Marketing...

- Biết tiếng Trung/ tiếng Anh là một lợi thế

- Biết cơ bản các phần mềm văn phòng: Word, Excel,...

- Nhanh nhẹn, thích giao tiếp và học hỏi, có đam mê trong lĩnh vực triển lãm, sự kiện.

*** Quyền lợi:

- Lương cứng + thưởng KPI + thưởng: Từ 12tr/tháng trở lên

