Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG LOTUS VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG LOTUS VIỆT
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG LOTUS VIỆT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG LOTUS VIỆT

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 136 Phố Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Tiếp cận, chăm sóc khách hàng tiềm năng có nhu cầu tham gia triển lãm, event (doanh nghiệp, công ty, tập đoàn, các brand trong và ngoài nước…)
- Khai thác và nhận data từ công ty để triển khai
- Follow các dự án được phân công
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự.
- Độ tuổi: <35 tuổi, ko phân biệt giới tính
- Trình độ: Cao Đẳng, Đại học
- Có laptop cá nhân
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành: Kinh tế, Ngoại ngữ, Truyền thông, Marketing...
- Biết tiếng Trung/ tiếng Anh là một lợi thế
- Biết cơ bản các phần mềm văn phòng: Word, Excel,...
- Nhanh nhẹn, thích giao tiếp và học hỏi, có đam mê trong lĩnh vực triển lãm, sự kiện.
*** Quyền lợi:
- Lương cứng + thưởng KPI + thưởng: Từ 12tr/tháng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG LOTUS VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG LOTUS VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG LOTUS VIỆT

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG LOTUS VIỆT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng HCNS

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

