Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO
- Hồ Chí Minh: 652/37A Quốc lộ 13, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu
• Là VJ chính xuất hiện trên các video truyền thông của thương hiệu.
• Dẫn dắt các buổi livestream trên các nền tảng Shopee, Tiktok, Facebook.
• Là MC cho các sự kiện offline: Triển lãm, hội thảo, trưng bày.
• Đóng góp ý tưởng, nội dung cho các kịch bản do mình dẫn dắt.
• Phát triển bản thân trở thành KOL trong lĩnh vực xây dựng nói chung, và vật liệu xây dựng nói riêng.
Mô tả công việc Kinh Doanh Online
• Quản trị và xử lý các đơn hàng từ 2 sàn thương mại điện tử Shopee, Tiktok.
• Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng từ các kênh khác: Website, Fanpage, Zalo...
• Đề xuất các chương trình ưu đãi, quảng cáo nhằm phát triển gian hàng.
• Tư vấn về sản phẩm, dịch vụ... khi khách hàng có thắc mắc.
• Tìm kiếm thêm cơ hội bán hàng từ nhiều nguồn khác nhau.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tính cách tự tin, năng động, hoạt ngôn, vui vẻ.
• Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chỉn chu.
• Có khả năng giữ mạch cảm xúc, thu hút người xem, xử lý tình huống.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
