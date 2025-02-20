Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINSANDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

• Là VJ chính xuất hiện trên các video truyền thông của thương hiệu.

• Dẫn dắt các buổi livestream trên các nền tảng Shopee, Tiktok, Facebook.

• Là MC cho các sự kiện offline: Triển lãm, hội thảo, trưng bày.

• Đóng góp ý tưởng, nội dung cho các kịch bản do mình dẫn dắt.

• Phát triển bản thân trở thành KOL trong lĩnh vực xây dựng nói chung, và vật liệu xây dựng nói riêng.

Mô tả công việc Kinh Doanh Online

• Quản trị và xử lý các đơn hàng từ 2 sàn thương mại điện tử Shopee, Tiktok.

• Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng từ các kênh khác: Website, Fanpage, Zalo...

• Đề xuất các chương trình ưu đãi, quảng cáo nhằm phát triển gian hàng.

• Tư vấn về sản phẩm, dịch vụ... khi khách hàng có thắc mắc.

• Tìm kiếm thêm cơ hội bán hàng từ nhiều nguồn khác nhau.