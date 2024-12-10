Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lầu 3, Tòa nhà TSA, 60/15

- 17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 14 Triệu

ĐỊNH NGHĨA BILLING CLERK:
Sau khi khách hàng ký hợp đồng tham gia chương trình, khách hàng sẽ được ngân hàng tạo một tài khoản để đảm bảo việc tiết kiệm và chi trả theo đúng kế hoạch của công ty/ngân hàng đưa ra.
Nhiệm vụ của các bạn Billing Clerk sẽ là cầu nối hỗ trợ khách hàng theo dõi xuyên suốt quá trình thanh toán về các thông tin tài khoản, con số, giấy tờ và một số vấn đề khác liên quan.
Lưu ý đây là bộ phận hỗ trợ khách hàng thực hiện việc chi trả theo offer xóa nợ/giảm nợ từ ngân hàng đã được thỏa thuận và thống nhất giữa khách hàng và ngân hàng, KHÔNG PHẢI là bộ phận thu hồi hoặc xử lý nợ.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng mở tài khoản và sử dụng tài khoản được chỉ định.
Chủ động theo dõi các khoản thanh toán của khách hàng sau khi khách hàng đã ký hợp đồng.
Liên hệ ngân hàng để hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan (nếu cần).
Cập nhật thông tin của khách hàng về vấn đề thanh toán trên CRM đầy đủ và chính xác.
Hỗ trợ khách hàng giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về quy trình thanh toán trong suốt thời gian triển khai kế hoạch.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo quản lý.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: 21:00 - 6:00, 22:30 - 7:30 hoặc 23:30 – 8:30 (Ca đêm do thị trường làm việc hoàn toàn tại Mỹ), 5 ngày/tuần theo sự phân ca của quản lý.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Thương mại,...
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo khi bắt đầu công việc.
Tiếng Anh giao tiếp tốt, IELTS từ 6.0 trở lên hoặc các chứng chỉ/bằng cấp tương đương (yêu cầu bắt buộc) do thị trường làm việc 100% US.
Tỉ mỉ, cẩn thận, khả năng tính toán nhanh nhạy và xử lý tốt các vấn đề liên quan đến số liệu.
Kỹ năng giao tiếp tốt & giải quyết vấn đề linh hoạt.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng/Tổ chức tài chính và nắm vững nghiệp vụ về Thanh toán.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực, lương cứng 14.000.000 VNĐ + Bonus.
Làm việc trong môi trường nước ngoài, thân thiện và chuyên nghiệp.
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ.
Team building/lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.
Được training toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu làm việc.
Được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các phần mềm như CRM, ZOOM theo yêu cầu của công ty.
Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định của công ty.
Có khu pantry phục vụ miễn phí trà, bánh, coffee, mì... hàng ngày. Có lò vi sóng, tủ lạnh, nước nóng lạnh với view ngắm SG triệu đô.
Có khu nghỉ ngơi và khu ăn uống riêng biệt vào giờ nghỉ ca.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, hòa đồng với các phòng ban và hơn 60 nhân sự.
Lương thưởng xứng đáng với năng lực, đánh giá công bằng, khả năng thăng tiến trong công việc.
THÔNG TIN BỔ SUNG:
Loại hình làm việc: Full-time.
Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn tài chính thị trường Mỹ (Không bảo hiểm, Không đa cấp).
Thời gian làm việc: 21:00 - 6:00, 22:30 - 7:30 hoặc 23:30 – 8:30 (Ca đêm do thị trường làm việc hoàn toàn tại Mỹ), 5 ngày/tuần theo sự phân ca của quản lý.
Địa chỉ làm việc: 60/15 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. HCM.
Nếu bạn mong muốn một môi trường làm việc tự do sáng tạo, có nhiều không gian để học hỏi và thể hiện chính mình, ứng tuyển vào OSC ngay nhé!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 60/15-17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

