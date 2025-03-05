Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tự Động Tiến Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1/80 Cầu Xéo, Phường Tân Sơn Nhì,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tư vấn, báo giá thiết bị cho khách hàng, xác nhận các thông tin liên quan đến khách hàng.

Hỗ trợ thúc đẩy các giao dịch KH thực hiện qua các kênh

Tư vấn sản phẩm và dịch vụ của công ty cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng : Đầu nối dây, Relay, chống sét, nguồn... - các phụ kiện trong tủ điện công nghiệp.

Tiếp thị bán hàng, khảo sát thị trường, lấy ý kiến KH, nhắc nợ....

Thực hiện các cuộc gọi cho khách hàng theo sự phân công, từng thời kỳ.

Làm việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản Trị kinh doanh, ngoại thương...

Có kinh nghiệm từ 2 năm

Thái độ: nhiệt huyết, thích thử thách và đam mê, gắn bó với nghề kinh doanh kỹ thuật.

Có khả năng làm việc ở cường độ cao, cầu tiến, ham học hỏi và chịu áp lực tốt.

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Tiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-15tr (tuỳ kinh nghiệm, thoả thuận khi phỏng vấn) + Lương KPI theo tỷ lệ hoàn thành KPI.

Thưởng doanh số hấp dẫn, linh hoạt (Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh)

Được cấp các công cụ làm việc: laptop, điện thoại, SIM công ty, mail, card visit,...

Hỗ trợ tiền: xăng xe, ăn trưa, cước phí điện thoại hàng tháng, công tác phí

Được đóng BHXH, tham gia teambuilding cùng công ty hàng năm.

Thưởng thưởng các dịp lễ như: Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4-1/5, 2/9,...

Có 12 ngày nghỉ phép trong một năm, tăng phép theo thâm niên

Được training, đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình, văn phòng hiện đại.

Xem tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Tiến Hưng

