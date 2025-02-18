Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Km8+154 Đại lộ Thăng Long, An khánh (Gần Vinsmart City Tây Mỗ) , Hoài Đức, TP Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tiếp nhận thông tin nhu cầu của khách

- Giới thiệu và tư vấn bán xe hãng Mitsubishi.

- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng.

- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán.

- Tham gia các lớp huấn luyện để trau dồi kiến thức nghề nghiệp và sản phẩm.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / nữ ,nhanh nhẹn, chăm chỉ.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc theo nhóm/độc lập, thuyết trình , đàm phán tốt.

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học.

- Yêu thích ngành nghề ô tô, kỹ thuật

- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng (ưu tiên ứng viên làm trong ngành ô tô)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Thu nhập: gồm Lương cơ bản + doanh thu theo xe bán, tổng thu nhập trong khoảng từ 15 triệu trở lên.

- Các chế độ ăn trưa tại công ty, các chế độ phúc lợi , công đoàn đầy đủ.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.

- Được đào tạo bài bản các kỹ năng bán hàng, Kỹ năng chốt đơn hàng, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng tìm kiếm khách hàng. Marketing online, Quảng cáo google, Facebook.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Mitsubishi Việt Nam.

Địa điểm làm việc: Mitsubishi Trung Thượng

Thời gian làm việc: 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 7 (chỉ chấm công 2 buổi/tuần, NVKD được làm linh hoạt thời gian)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG

