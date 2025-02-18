Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Km8+154 Đại lộ Thăng Long, An khánh (Gần Vinsmart City Tây Mỗ) , Hoài Đức, TP Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tiếp nhận thông tin nhu cầu của khách
- Giới thiệu và tư vấn bán xe hãng Mitsubishi.
- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng.
- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán.
- Tham gia các lớp huấn luyện để trau dồi kiến thức nghề nghiệp và sản phẩm.
Địa điểm: Km8+154 Đại lộ Thăng Long, An khánh (Gần Vinsmart City Tây Mỗ) , Hoài Đức, TP Hà Nội, (cách BigC Thăng Long 7 phút đi xe)

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / nữ ,nhanh nhẹn, chăm chỉ.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc theo nhóm/độc lập, thuyết trình , đàm phán tốt.
- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học.
- Yêu thích ngành nghề ô tô, kỹ thuật
- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng (ưu tiên ứng viên làm trong ngành ô tô)
Địa điểm: Km8+154 Đại lộ Thăng Long, An khánh (Gần Vinsmart City Tây Mỗ) , Hoài Đức, TP Hà Nội, (cách BigC Thăng Long 7 phút đi xe)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Thu nhập: gồm Lương cơ bản + doanh thu theo xe bán, tổng thu nhập trong khoảng từ 15 triệu trở lên.
- Các chế độ ăn trưa tại công ty, các chế độ phúc lợi , công đoàn đầy đủ.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.
- Được đào tạo bài bản các kỹ năng bán hàng, Kỹ năng chốt đơn hàng, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng tìm kiếm khách hàng. Marketing online, Quảng cáo google, Facebook.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Mitsubishi Việt Nam.
Địa điểm làm việc: Mitsubishi Trung Thượng
Địa điểm: Km8+154 Đại lộ Thăng Long, An khánh (Gần Vinsmart City Tây Mỗ) , Hoài Đức, TP Hà Nội, (cách BigC Thăng Long 7 phút đi xe)
Thời gian làm việc: 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 7 (chỉ chấm công 2 buổi/tuần, NVKD được làm linh hoạt thời gian)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Mitsubishi Trung Thượng, Km8+154 Đại lộ Thăng Long, An khánh, Hoài Đức, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

