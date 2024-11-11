Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Block B, Diamond Riverside 1646A Võ Văn Kiệt , P.16, Q.8 , Tp.HCM., Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

·Hiểu rõ nghiệp vụ và cách sử dụng sản phẩm

·Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng trong ngành vận tải.

·Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và giới thiệu các giải pháp SaaS phù hợp để giải quyết vấn đề của họ.

·Thực hiện các hoạt động bán hàng trọn gói, từ tiếp cận khách hàng, trình bày sản phẩm, đàm phán và chốt đơn hàng.

·Xây dựng và triển khai các chiến lược bán hàng hiệu quả, theo dõi và phân tích hiệu quả công việc.

·Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm ngành để mở rộng mạng lưới khách hàng.

·Cập nhật kiến thức về sản phẩm, thị trường và các xu hướng mới nhất trong ngành vận tải.

·Không ngại đi gặp khách hàng trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán SaaS.

- Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng trong ngành vận tải là một lợi thế lớn.

- Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ bán hàng (CRM, SalesForce,...)

- Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm SaaS và quy trình bán hàng.

- Hiểu biết về ngành vận tải, các vấn đề và thách thức mà các doanh nghiệp trong ngành đang gặp phải.

- Khả năng sử dụng thành thạo các công cụ Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

·Mức lương : từ 15 triệu trở lên (chưa bao gồm lương năng suất)

Mức lương :

·Thưởng: Thưởng theo hiệu quả công việc và các chương trình khuyến khích.

Thưởng:

·Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển bản thân.

Đào tạo:

·Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc:

·Các phúc lợi khác: Theo quy định của pháp luật.

Các phúc lợi khác:

·Thời gian làm việc: 8h30-17h30từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

T

hời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin