Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Btl Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Công Ty TNHH Btl Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty TNHH Btl Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Btl Việt Nam

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

• Kinh doanh, tư vấn giới thiệu sản phẩm Công ty đến khách hàng gồm:
+ Thiết Bị Vật Tư, Y Tế (Máy móc, dụng cụ...)
+ Vật Tư Tiêu Hao (Găng tay, bơm tim, bông gạc, khẩu trang y tế, máy test - đo...v..v..)
• Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mà cấp trên giới thiệu
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng theo quy định và chính sách của cty.
• Tìm hiểu thông tin kế hoạch mua sắm của các bệnh viện công, và các dự án trên địa bàn.
• Tư vấn, tiếp thị sản phẩm cty phân phối. Nắm bắt tạo nhu cầu cho các đơn vị khách hàng.
• Chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo các chỉ tiêu được giao trước Ban lãnh đạo tại đơn vị trực tiếp quản lý.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm vị trí tương đương
• Có hỗ trợ tuyển Remote làm việc báo cáo online (Đối với Khuc vực Miền Trung)
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
• Có thể đi công tác tại các khu vực Công ty sắp xếp chỉ đạo
• Tư duy tốt, có khả năng lập kế hoạch, phân tích báo cáo đánh giá công việc
• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Tại Công Ty TNHH Btl Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: lương cơ bản 15.000.000 + thưởng Hoa hồng + phụ cấp....(KHÔNG GIỚI HẠN)
• THƯỞNG HOA HỒNG DỰ ÁN CAO: từ 20.000.000 trở lên
• Đầy đủ các chế độ (BHYT, BHXH) theo luật lao động;
• Hỗ trợ cấp, ốm đau, kết hôn, thai sản, tang chế,...
• Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ công việc;
• Có hỗ trợ cơm trưa, chi phí đi lại, điện thoại.
• Thưởng Lễ, Tết, 30/4, 1/5.....
• Thưởng tháng 13, doanh thu năm, KPI...
• Thưởng theo thâm niên
• Du lịch hằng năm
• Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện; có lộ trình thăng tiến tốt.
• Bảo hiểm xã hội, Du lịch hàng năm, Thưởng tháng 13, Signing bonus, Thưởng hiệu quả làm việc, Team building, Phụ cấp thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Btl Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Btl Việt Nam

Công Ty TNHH Btl Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 423, Đường Hai Bà Trưng, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

