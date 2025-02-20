Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cp Nhựa Tân Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 314 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Xúc tiến và thực hiện các hoạt động bán hàng xuất khẩu nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút thêm các khách hàng mới cho các sản phẩm xuất khẩu.

- Nghiên cứu, phát triển thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm xuất khẩu của Công ty.

- Quản lý các khách hàng hiện có; xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng mới một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu và kế hoạch được giao.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Kinh doanh hoặc lãnh đạo Công ty.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng/ Phó phòng

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, ngoại thương, thương mại..

- Tiếng Anh lưu loát (ưu tiên nếu biết thêm Tiếng Trung)

- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm bán hàng xuất khẩu các sản phẩm mà công ty đang kinh doanh.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tìm kiếm và xúc tiến bán hàng xuất khẩu qua các trang B2B.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word/ Excel/ Powerpoint)

- Tinh thần trách nhiệm và tính chủ động cao trong công việc

Tại Công Ty Cp Nhựa Tân Phú Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh: từ 15 triệu +++ (thu nhập không giới hạn theo năng lực ứng viên)

- Hỗ trợ Laptop và Sim điện thoại phục vụ công việc

- Phụ cấp cơm trưa tại công ty

- Thưởng lương T13, KPI theo kết quả kinh doanh của Công ty

- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ

- Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ...

- Quà sinh nhật, quà ngày lễ Tết, sinh nhật Tập đoàn...

- Thời gian làm việc T2 - T6 từ 8h - 17h, thứ 7 làm việc online

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cp Nhựa Tân Phú

