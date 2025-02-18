Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Số lượng: 01 người

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Detech, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

1. Mô tả công việc:

- Khai thác khách hàng hiện có, cũng như cùng đội nhóm phát triển thêm các khách hàng mới.

- Lập kế hoạch đi thăm các khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng có khả năng sử dụng dịch vụ của NCEV.

- Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì, sửa chữa, vệ sinh máy móc, thiết bị của các hệ thống xử lý nước, nước thải, khí thải.

- Kết hợp với phòng thiết kế khảo sát, đánh giá các hệ thống theo yêu cầu của khách hàng và báo cáo, đề xuất các phương án cải tạo sửa chữa.

- Có khả năng lập dự toán, hồ sơ đệ trình và giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng.

- Lập báo cáo bán hàng.

- Các công việc khác được cấp trên giao