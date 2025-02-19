Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur
- Hà Nội: 36 Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu
1. Mô tả công việc:
- Tìm kiếm khách hàng, tư vấn bán hàng sản phẩm Cốc giấy, tô giấy của Công ty: gửi báo giá, soạn thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng với khách hàng...;
- Chăm sóc khách hàng, đối tác khách hàng và phát triển hệ thống khách hàng có sẵn;
- Phối hợp với Sales admin:
+ Lên đơn hàng cho khách, phối hợp điều vận giao hàng cho khách...;
+ Xử lý giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao;
+ Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng…;
+ Theo dõi hợp đồng, công nợ khách hàng...;
+ Bàn giao hợp đồng, giấy tờ, thông tin khách hàng cho các bộ phận liên quan (kế toán);
+ Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Công ty;
+ Chăm sóc khách hàng định kỳ.
- Lập báo cáo công việc hàng tháng;
- Được Công ty đào tạo và hỗ trợ nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng;
- Công việc khác theo sự phân công và sắp xếp của Trưởng phòng/Ban giám đốc.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
