Tuyển Nhân viên kinh doanh De La Sól By Sun Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại De La Sól By Sun Life Việt Nam
Mức lương
Từ 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 244 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 16 Triệu
50% TƯ VẤN TÀI CHÍNH
10% XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
30% DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
10% HỖ TRỢ QUẢN LÝ CÁC CÔNG VIỆC KHÁ
Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại De La Sól By Sun Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
◦ Thời gian làm việc Linh Hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại De La Sól By Sun Life Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
