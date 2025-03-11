Tuyển Nhân viên kinh doanh Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102C, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 18 Triệu

⁃ Lên kế hoạch và chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

⁃ Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính tối ưu cho khách hàng.

⁃ Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí ứng tuyển.

⁃ Chăm sóc khách hàng nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ bán hàng của công ty.

⁃ Chủ động tham gia và hỗ trợ tổ chức các sự kiện/hội thảo do công ty tổ chức: Workshop, Roadshow, Tea Break,..

⁃ Lập báo cáo về kế hoạch, kết quả hoạt động theo từng tuần, tháng cho quản lý trực tiếp.

⁃ Chú trọng xây dựng thương hiệu công ty, xây dựng thương hiệu cá nhân đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp nhất cho khách hàng. ( được cung cấp công cụ và hướng dẫn).

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 24 - 35.

⁃ Kinh nghiệm làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào tối thiểu 1 năm.

⁃ Có kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hàng.

- Giọng nói rõ ràng, ngoại hình sáng.

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục, xử lý tình huống.

- Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

⁃ Tinh thần ham học hỏi và có đam mê tự chủ thu nhập.

- Ưu tiên có kinh nghiệm về: Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh Doanh, Bất động sản, Sales Oto, Chứng khoán, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục, Thẩm mỹ.. là một lợi thế.

Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp đào tạo: 6tr/2 tuần đào tạo

- Lương cơ bản : 12 - 18 triệu/tháng.

- Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn.

- Thưởng tháng/quý/năm - Thưởng nóng/lễ tết.

⁃ Được cung cấp thiết bị làm việc.

- Được tham gia các lớp phát triển kỹ năng & nghiệp vụ lên quản lý cấp cao.

- Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo tại công ty, huấn luyện về kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng chuyên sâu.

- Môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, khơi gợi nguồn cảm hứng chuẩn 6 sao.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng theo quy định ( Lộ trình 6 tháng ).

- Nhiều chương trình thi đua khen thưởng, du lịch tại resort 4 sao - 5 sao trong & ngoài nước 4-6 lần/năm.

⁃ Nghỉ T7 - CN, nghỉ phép 20 ngày/năm.

- Được hỗ trợ Data khách hàng tiềm năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin