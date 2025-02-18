Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- CTT7
- 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 18 Triệu
Lập kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh
Phối hợp, hỗ trợ kinh doanh thực hiện mục tiêu kế hoạch để ra
Giám sát và theo dõi hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 30 tuổi trở lên, có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 2 năm
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, …
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý ngành dịch vụ vệ sinh, cây cảnh, bảo vệ, bảo trì hoặc kinh nghiệm quản lý kinh doanh các sản phẩm sữa, gạo, thực phẩm,….
Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô hoặc ngoại ngữ (tiếng Anh/tiếng Hàn)
Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực từ 18 triệu/tháng, không giới hạn
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...
Được xem xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến
Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)
Có xe ô tô đi giao dịch khách hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
