Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CTT7 - 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Lập kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh

Phối hợp, hỗ trợ kinh doanh thực hiện mục tiêu kế hoạch để ra

Giám sát và theo dõi hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh

Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 30 tuổi trở lên, có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 2 năm

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, …

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý ngành dịch vụ vệ sinh, cây cảnh, bảo vệ, bảo trì hoặc kinh nghiệm quản lý kinh doanh các sản phẩm sữa, gạo, thực phẩm,….

Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô hoặc ngoại ngữ (tiếng Anh/tiếng Hàn)

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực từ 18 triệu/tháng, không giới hạn

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...

Được xem xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến

Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Có xe ô tô đi giao dịch khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

