Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 102 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 18 Triệu
Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh
Tìm kiếm và cung cấp tư vấn tài chính cho khách hàng cá nhân dựa trên nhu cầu của Khách hàng
Chủ động xây dựng và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng
Theo dõi và hỗ trợ khách hàng thường xuyên
Xây dựng thương hiệu cá nhân
Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng phân tích, xử lý số liệu.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo.
Có kiến thức về kinh doanh
Thành thạo tin học văn phòng.
Có kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo.
Có kiến thức về kinh doanh
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 12,16,18 triệu tùy theo kinh nghiệm
Thưởng hấp dẫn: tháng/ quý
Hỗ trợ công cụ làm việc: Ipad
Trip du lịch trong và ngoài nước
Hỗ trợ tuyển dụng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhanh chóng, rộng mở
Khoá đào tạo dành cho cấp quản lý
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6
Thời gian làm việc:
Địa điểm làm việc: 102 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa điểm làm việc:
Thưởng hấp dẫn: tháng/ quý
Hỗ trợ công cụ làm việc: Ipad
Trip du lịch trong và ngoài nước
Hỗ trợ tuyển dụng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhanh chóng, rộng mở
Khoá đào tạo dành cho cấp quản lý
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6
Thời gian làm việc:
Địa điểm làm việc: 102 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa điểm làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI