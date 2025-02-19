Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh

Tìm kiếm và cung cấp tư vấn tài chính cho khách hàng cá nhân dựa trên nhu cầu của Khách hàng

Chủ động xây dựng và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng

Theo dõi và hỗ trợ khách hàng thường xuyên

Xây dựng thương hiệu cá nhân

Có khả năng phân tích, xử lý số liệu.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo.

Có kiến thức về kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12,16,18 triệu tùy theo kinh nghiệm

Thưởng hấp dẫn: tháng/ quý

Hỗ trợ công cụ làm việc: Ipad

Trip du lịch trong và ngoài nước

Hỗ trợ tuyển dụng

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhanh chóng, rộng mở

Khoá đào tạo dành cho cấp quản lý

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6

Địa điểm làm việc: 102 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

