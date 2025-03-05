Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ
- Hà Nội:
- ố 4/35 Ngõ 218 Đ.Lĩnh Nam, P.Lĩnh Nam, Hoàng Mai
- Số 150 Ngõ 8 Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu
Phát triển khách hàng Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển hàng hóa.
Báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng khách hàng.
Cùng Ban Lãnh đạo công ty xây dựng các chiến lược - kế hoạch kinh doanh.
Đưa ra các giải pháp kinh doanh kịp thời trong từng thời điểm và từng giai đoạn kinh doanh.
Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Kinh doanh.
Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh cho cấp trên
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên đã làm tại vị trí Kinh doanh Công ty chuyển phát nhanh 2 năm, doanh thu đạt từ 300 triệu/tháng. Hoặc là trưởng đội ngũ sale chuyển phát nhanh
Có hiểu biết về Vận hành chuyển phát nhanh.
Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, đàm phán, chăm sóc khách hàng.
Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 20 triệu VND trở lên
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
Mức lương chính thức từ 20 triệu trở lên
Thử việc 1 tháng, lương 15tr
Hợp đồng làm việc đảm bảo đầy đủ chính sách nghỉ, BHXH theo pháp luật nhà nước
Được đào tạo phát triển về tư duy, được hưởng lợi ích tương xứng với kết quả đạt được
Được phát triển bản thân đi cùng với hệ thống xây dựng doanh nghiệp kinh doanh Auto của Công ty
Văn phòng làm việc :
+ VP Lĩnh Nam: Số 4/35 Ngõ 218 Đ.Lĩnh Nam, P.Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội;
+ VP Cầu Bươu: Số 150 Ngõ 8 Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
