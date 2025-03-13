Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Ngọc Dung - 35 Nguyễn Xiển - Phường Hạ Đình,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Sử dụng các kênh tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua/đầu tư bất động sản.

Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu và ký kết hợp đồng.

Phối hợp với các ekip hỗ trợ để hỗ trợ khách hàng mua hàng thành công.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt tình, có đam mê kinh doanh và kiếm tiền, yêu thích kinh doanh bất động sản.

Có trách nhiệm với công việc, không ngại khó khăn thử thách.

Chấp nhận sinh viên thực tập năm cuối, đang chờ bằng và sinh viên mới ra trường.

Có kinh nghiệm là một lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng từ 2-7%

SẢN PHẨM ĐA DẠNG, ĐỘC QUYỀN KHẮP CÁC DỰ ÁN, DỄ BÁN

ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ MKT TỚI 100%

HOA HỒNG CHI TRẢ NHANH CHÓNG

VĂN PHÒNG KHẮP CÁC DỰ ÁN LỚN

Thu nhập Từ 100 TR/THÁNG, thưởng nóng tiền mặt , vàng..... không giới hạn tùy theo năng lực (LCB + hoa hồng + Thưởng nóng + Thưởng % Hiệu quả kinh doanh + Thưởng thành tích)

Đào tạo thực chiến từ A-Z, HỖ TRỢ 24/7

Chế độ phúc lợi cực nhiều: du lịch trong và ngoài nước, liên hoan, sinh nhật, hiếu, hỷ, nghỉ lễ tết, thưởng, YEP, bảo hiểm sức khỏe,...

Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp, thoải mái, lãnh đạo dễ tính,...

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS AN PHÁT

