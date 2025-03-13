Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 553B Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông,Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Chăm sóc khách hàng và duy trì quan hệ với khách hàng trên dữ liệu khách hàng có sẵn.

- Đi công tác, Tìm kiếm khách hàng mới.

- Chốt đơn hàng, thương thảo hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện đơn hàng.

- Thực hiện các công việc khác (nếu có) theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có sự kiên nhẫn, chịu khó và cầu tiến.

- Uư tiên ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm.

(Đối với những nhân viên không có kinh nghiệm, khi làm việc sẽ được đào tạo)

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

- Kỹ năng cơ bản Excel, Word

- Kỹ năng giao tiếp, thương thảo.

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Có thể đi công tác xa (phương tiện, chi phí đi lại công ty hỗ trợ).

(ƯU TIÊN HỒ SƠ ỨNG VIÊN KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ MIỀN NAM)

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn (Lương căn bản + Hoa hồng).

- Nhân viên có thành tích tốt, vượt trội sẽ có phần thưởng đột xuất vinh danh tài năng, năng lực.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chính sách đi du lịch ít nhất 01 lần/năm trong và ngoài nước.

- Hưởng đầy đủ chính sách, phúc lợi của công ty khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin