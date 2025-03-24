Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Và Việc Làm Quốc Tế AGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu vực Ngã tư Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Tìm kiếm người có nguyện vọng đi du học, XKLD

- Tư vấn định hướng - hỗ trợ các vấn đề liên quan từ lúc đăng ký đến lúc bay

- Làm việc với các cơ quan chức năng tại tỉnh, thành, huyện, xã, để triển khai công tác.

- Hình thức làm việc: Làm việc giờ hành chính (9am - 6pm), nghỉ thứ 7 và chủ nhật

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 22 tuổi trở lên. Tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các nghành nghề.

- Phải có kinh nghiệm văn phòng

- Kinh nghiệm: ƯU TIÊN đã có kinh nghiệm làm về dịch vụ Visa- tư vấn Du học là lợi thế, ưu tiên du học sinh và thực tập sinh về nước

- ƯU TIÊN tiếng anh tốt

- Ứng viên nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Và Việc Làm Quốc Tế AGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LCB+hoa hồng+thưởng - thu nhập theo năng lực (Từ mức 20tr/tháng trở lên)

- Các chế độ: Thưởng lễ, tết, tham gia sự kiện của Công ty theo quy định.

- Chế độ đánh giá, khen thưởng hàng năm: thưởng lương tháng 13, thưởng bộ phận, cá nhân.

- Đóng BHXH, BHYT theo Luật lao động, chế độ nghỉ lễ Tết, team building hàng năm.

- Được tham gia các chương trình đào tạo nhân viên của công ty.

- Chế độ phúc lợi, khen thưởng và thăng tiến rõ ràng.

- Đi nước ngoài công tác (Singapore, Úc, Canada, Hàn quốc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Và Việc Làm Quốc Tế AGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin