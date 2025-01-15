Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hoàn Kiếm,Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu
Tiếp đón khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tạicơ sở
Lấy thông tin khách hàng để Bác sĩ thăm khám
Tư vấn giải đáp về chi phí, chương trình, liệu trình của cơ sở
Lắng nghe những khúc mắc, nhu cầu của khách hàng về sử dụng dịch vụ tại Cơ sở
Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ và chất lượng dịch vụ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có liên quan đến công việc, vị trí.
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ.
Ngoại hình ưa nhìn, có làn da đẹp.Tác phong thanh lịch. Có khả năng chốt sale, upsale.
Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, yêu thích công việc làm đẹp, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên có KN tư vấn, chăm sóc khách hàng, mảng thẩm mỹ, làm đẹp, phòng khám
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc và tập thể.
Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Phụ cấp ăn + % Doanh số + Thưởng khác nếu có
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
