Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Holidays Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội - Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Quản lý team:

Đề ra mục tiêu theo tháng cho team tele.

Thúc đẩy tiến độ hoàn thành KPI từng ngày của từng team tele.

Tìm kiếm nguồn data chất lượng bổ sung hàng ngày.

Kiểm tra già soát BC timeline hàng ngày của tele.

Làm báo cáo hàng ngày cho GĐ tele về kết quả công việc.

Đào tạo kĩ năng:

Training cho Team lead tele về định hướng và mục tiêu của team tele hàng ngày.

Đưa ra kế hoạch chỉ tiêu target theo tuần và phương hướng cần giải quyết để đem lại KQ tốt hơn.

Nghe file ghi âm đánh giá chất lượng cuộc gọi hàng ngày của tele

Training kịch bản, các cách xử lý cho tele hoàn thiện tốt hơn trong cuộc gọi.

Tuyển dụng: Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho team tele qua các kênh FB, zalo....

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 2 năm tại vị trí tương đương;

Có kinh nghiệm Quản lý từ 25-90 tele sale, điều phối khách hàng tiềm năng đến cho công ty về mảng du lịch và Spa..., ưu tiên sẵn từ 2-3 team

Thành thạo tin học văn phòng;

Năng động, nhiệt tình và có phương pháp làm việc cho hiệu quả;

Kỹ năng xử lý, tổ chức, quản lý công việc tốt;

Kỹ năng làm việc và ra quyết định độc lập.

Tại Công Ty TNHH Holidays Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20tr-25tr + % KPI ( Thu nhập lên tới > 100M++/ tháng)

Chính sách bonus lũy tiến , rõ rang , minh bạch , chỉ trả theo tháng cùng với lương

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi, chế độ thai sản, nhiều ưu đãi cho nhân viên gắn bó và đóng góp nhiều cho công ty

Môi trường làm việc trẻ trung , năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Holidays Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.