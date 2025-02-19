Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

1. Mô tả công việc:

- Tìm kiếm khách hàng, tư vấn bán hàng sản phẩm Cốc giấy, tô giấy của Công ty: gửi báo giá, soạn thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng với khách hàng...;

- Chăm sóc khách hàng, đối tác khách hàng và phát triển hệ thống khách hàng có sẵn;

- Phối hợp với Sales admin:

+ Lên đơn hàng cho khách, phối hợp điều vận giao hàng cho khách...;

+ Xử lý giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao;

+ Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng…;

+ Theo dõi hợp đồng, công nợ khách hàng...;

+ Bàn giao hợp đồng, giấy tờ, thông tin khách hàng cho các bộ phận liên quan (kế toán);

+ Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Công ty;

+ Chăm sóc khách hàng định kỳ.

- Lập báo cáo công việc hàng tháng;

- Được Công ty đào tạo và hỗ trợ nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng;

- Công việc khác theo sự phân công và sắp xếp của Trưởng phòng/Ban giám đốc.