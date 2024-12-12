Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Tìm kiếm, mở mới thêm Nhà Phân Phối (NPP) trong địa bàn phụ trách

Thúc đẩy hoạt động bán hàng, hoàn thành các chỉ tiêu về kinh doanh và phát triển thị trường (doanh số, độ phủ, cơ cấu sản phẩm, điểm mới,...)

Thường xuyên có mặt trên thị trường, chăm sóc tốt khách hàng chính yếu, từ đó thấu hiểu, thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tìm cơ hội phát triển khách hàng mới

Theo dõi, đánh giá tiến trình thực hiện mục tiêu của đội ngũ hàng ngày/ hàng tuần

Thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh

Lên kế hoạch huấn luyện, tuyển dụng nhân sự theo tình hình hàng tháng

Đi thị trường với giám sát bán hàng/nhân viên bán hàng nhằm huấn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực đội ngũ, hỗ trợ giải quyết khó khăn hàng ngày

Lưu trữ các báo cáo, ghi chép về các buổi đi thị trường, làm việc trực tiếp, họp nhóm hàng tuần

Giám sát hoạt động của các tuyến bán hàng, đảm bảo hoạt động đầy đủ hàng ngày nhằm hoàn thành được các chỉ tiêu phát triển thị trường, chỉ tiêu doanh số

Hỗ trợ NPP giải quyết những vấn đề phát sinh trong việc kinh doanh và đảm bảo tồn kho tại nhà phân phối

Thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm phát triển kinh doanh trong địa bàn

Nam, độ tuổi từ 27 - 40 tuổi

Ưu tiên ứng viên có quan hệ tốt với các NPP tỉnh miền Nam về ngành hàng gia vị, tiêu dùng nhanh

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Thực phẩm,.... hoặc các chuyên ngành liên quan

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương trong ngành hàng FMCG (đặc biệt là ngành hàng gia vị)

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Có thể đi công tác dài ngày

Am hiểu hệ thống phân phối hàng tiêu dùng, hoạch định kế hoạch tốt

Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

Kỹ năng lãnh đạo nhóm, phân tích, giải quyết vấn đề

Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực từ 18.000.000 VNĐ - 25.000.000 (lương cơ bản + phụ cấp)

Thưởng KPI (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn - Theo thỏa thuận - Đảm bảo cạnh tranh)

Được bố trí xe ô tô để làm việc và phục vụ công tác

Được hưởng chế độ công tác phí theo chính sách của công ty

Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Được sử dụng sản phẩm công ty với giá ưu đãi

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết, ...)

Hỗ trợ chi phí các khóa đào tạo kỹ năng quản trị và kiến thức chuyên môn phục vụ công việc

Hỗ trợ chi phí và phương tiện trong công việc liên quan

Môi trường làm việc công bằng, ổn định, lâu dài, phúc lợi tốt và phong cách làm việc chuyên nghiệp

