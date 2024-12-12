Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 25 Triệu
Tìm kiếm, mở mới thêm Nhà Phân Phối (NPP) trong địa bàn phụ trách
Thúc đẩy hoạt động bán hàng, hoàn thành các chỉ tiêu về kinh doanh và phát triển thị trường (doanh số, độ phủ, cơ cấu sản phẩm, điểm mới,...)
Thường xuyên có mặt trên thị trường, chăm sóc tốt khách hàng chính yếu, từ đó thấu hiểu, thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tìm cơ hội phát triển khách hàng mới
Theo dõi, đánh giá tiến trình thực hiện mục tiêu của đội ngũ hàng ngày/ hàng tuần
Thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh
Lên kế hoạch huấn luyện, tuyển dụng nhân sự theo tình hình hàng tháng
Đi thị trường với giám sát bán hàng/nhân viên bán hàng nhằm huấn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực đội ngũ, hỗ trợ giải quyết khó khăn hàng ngày
Lưu trữ các báo cáo, ghi chép về các buổi đi thị trường, làm việc trực tiếp, họp nhóm hàng tuần
Giám sát hoạt động của các tuyến bán hàng, đảm bảo hoạt động đầy đủ hàng ngày nhằm hoàn thành được các chỉ tiêu phát triển thị trường, chỉ tiêu doanh số
Hỗ trợ NPP giải quyết những vấn đề phát sinh trong việc kinh doanh và đảm bảo tồn kho tại nhà phân phối
Thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm phát triển kinh doanh trong địa bàn
Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có quan hệ tốt với các NPP tỉnh miền Nam về ngành hàng gia vị, tiêu dùng nhanh
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Thực phẩm,.... hoặc các chuyên ngành liên quan
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương trong ngành hàng FMCG (đặc biệt là ngành hàng gia vị)
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Có thể đi công tác dài ngày
Am hiểu hệ thống phân phối hàng tiêu dùng, hoạch định kế hoạch tốt
Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Kỹ năng lãnh đạo nhóm, phân tích, giải quyết vấn đề
Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPI (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn - Theo thỏa thuận - Đảm bảo cạnh tranh)
Được bố trí xe ô tô để làm việc và phục vụ công tác
Được hưởng chế độ công tác phí theo chính sách của công ty
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Được sử dụng sản phẩm công ty với giá ưu đãi
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết, ...)
Hỗ trợ chi phí các khóa đào tạo kỹ năng quản trị và kiến thức chuyên môn phục vụ công việc
Hỗ trợ chi phí và phương tiện trong công việc liên quan
Môi trường làm việc công bằng, ổn định, lâu dài, phúc lợi tốt và phong cách làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI