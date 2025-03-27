Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Du Lịch VTourist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 250 USD

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Du Lịch VTourist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 250 USD

Công Ty Cổ Phần Du Lịch VTourist
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty Cổ Phần Du Lịch VTourist

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch VTourist

Mức lương
Từ 250 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 117 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 250 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Tư vấn, chốt tour và các dịch vụ hiện có của công ty trên Fanpage, Website và các nguồn khách khác.
• Cung cấp thông tin sản phẩm, lên kế hoạch quảng bá và hợp tác với các đại lý du lịch của công ty khu vực phía Bắc.
• Xây dựng các chương trình tour, báo giá theo yêu cầu riêng của khách hàng.
• Phối hợp với Phòng điều hành , visa, vé máy bay… để thực hiện các tour & dịch vụ đã chốt với khách hàng, đảm bảo chất lượng tour & sự hài lòng của khách hàng.
• Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ và mới.
• Kết hợp với phòng kế toán về công tác tạm ứng, đặt cọc; lưu trữ hồ sơ; thanh quyết toán tour.
• Đi công tác trong và ngoài nước theo công việc được phân công.
• Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Từ 250 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành Du lịch, Kinh tế, Marketing, Ngoại ngữ…
• Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng; sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính căn bản, các mạng xã hội và có máy tính cá nhân.
• Chiu khó học hỏi, kiên nhẫn, chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch VTourist Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch VTourist

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Du Lịch VTourist

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 117 Nguyễn Lâm, Phường 06, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

