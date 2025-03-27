Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Du Lịch VTourist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 250 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Tư vấn, chốt tour và các dịch vụ hiện có của công ty trên Fanpage, Website và các nguồn khách khác.

• Cung cấp thông tin sản phẩm, lên kế hoạch quảng bá và hợp tác với các đại lý du lịch của công ty khu vực phía Bắc.

• Xây dựng các chương trình tour, báo giá theo yêu cầu riêng của khách hàng.

• Phối hợp với Phòng điều hành , visa, vé máy bay… để thực hiện các tour & dịch vụ đã chốt với khách hàng, đảm bảo chất lượng tour & sự hài lòng của khách hàng.

• Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ và mới.

• Kết hợp với phòng kế toán về công tác tạm ứng, đặt cọc; lưu trữ hồ sơ; thanh quyết toán tour.

• Đi công tác trong và ngoài nước theo công việc được phân công.

• Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.