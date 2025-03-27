Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Du Lịch VTourist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 250 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch VTourist
- Hồ Chí Minh: 117 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 250 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Tư vấn, chốt tour và các dịch vụ hiện có của công ty trên Fanpage, Website và các nguồn khách khác.
• Cung cấp thông tin sản phẩm, lên kế hoạch quảng bá và hợp tác với các đại lý du lịch của công ty khu vực phía Bắc.
• Xây dựng các chương trình tour, báo giá theo yêu cầu riêng của khách hàng.
• Phối hợp với Phòng điều hành , visa, vé máy bay… để thực hiện các tour & dịch vụ đã chốt với khách hàng, đảm bảo chất lượng tour & sự hài lòng của khách hàng.
• Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ và mới.
• Kết hợp với phòng kế toán về công tác tạm ứng, đặt cọc; lưu trữ hồ sơ; thanh quyết toán tour.
• Đi công tác trong và ngoài nước theo công việc được phân công.
• Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.
Với Mức Lương Từ 250 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng; sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính căn bản, các mạng xã hội và có máy tính cá nhân.
• Chiu khó học hỏi, kiên nhẫn, chịu được áp lực trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch VTourist Thì Được Hưởng Những Gì
