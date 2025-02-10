Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 27 Triệu

Mức lương Từ 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 40/27 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 27 Triệu

- Quản Lý kinh doanh. Xây dựng và mở rộng kinh doanh danh mục sản phẩm công ty kênh ETC trên toàn Quốc

- Lập kế hoạch hoạt động để hoàn thành mục tiêu theo định hướng công ty.

- Đào tạo huấn luyện trình dược viên ETC. Giám sát kinh doanh toàn Quốc

- Tổ chức chương trình hội nghị hội thảo về sản phẩm của công ty toàn Quốc.

- Phát triển thị trường, phát triển sản phẩm thông qua việc thực hiện tốt doanh số khoán, mở địa bàn.

- Xây dựng đấu thầu danh mục toàn Quốc

Với Mức Lương Từ 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm Quản lý TDV kênh ETC từ 05 năm trở lên. Biết xây dựng danh mục toàn Quốc. Hiểu biết căn bản về thị trường kênh ETC.

- Tốt nghiệp Dược sĩ Đại học hoặc Đại học khác chuyên ngành quản trị, maketting, kinh tế.

- NHẠY BÉN và TƯ DUY PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ TỐT. Có tố chất lãnh đạo, giao tiếp tốt, biết điều hành đội nhóm. Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

- biết KỶ LUẬT nghiêm túc trong công việc.

- Yêu cầu độ tuổi: Nam, nữ từ 35 tuổi - 45 tuổi.

Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương gross 30 triệu+ thưởng theo kết quả công việc ( chưa bao gồm CP đi công tác)

- Được làm việc trong môi trường năng động cạnh tranh có cơ hội thăng tiến lên vị trí P.Giám Đốc, Giám Đốc Kinh Doanh,...

- Các chế độ BHXH- BHYT-BHTN theo quy định nhà nước.

- Cống hiến từ sau 5 năm được cân nhắc tham gia cổ phần tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin