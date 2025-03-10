Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HYOJUNG SOFT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Mạc Thái Tông,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu

- Tìm khách hàng có nhu cầu lắp đặt máy quẹt thẻ POS như các nhà hàng, siêu thị, khách sạn,…

- Liên hệ và kí hợp đồng máy POS khi khách hàng đồng ý lắp máy

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng, khi phát sinh vấn đề báo ngay cho đội ngũ chăm sóc khách hàng của công ty để xử lý kịp thời

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm bán hàng trong ngành POS tại các tổ chức như IPOS, mPOS, KiotViet, Sapo,…

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có đam mê kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYOJUNG SOFT TECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng 10tr (+ % doanh thu hàng tháng)

-Thời gian làm việc: Từ thứ 2-thứ 6 và 2 ngày thứ 7 trong 1 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYOJUNG SOFT TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin