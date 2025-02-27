Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 35 Triệu

Mức lương Từ 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 100000, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 35 Triệu

1. Đáp ứng KPI đặt ra cho vai trò Giám đốc Trung tâm.

2. Lập kế hoạch và thực hiện:

▪ Lập kế hoạch kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho khu vực phụ trách

▪ Theo dõi bằng cách theo dõi tiến độ và kết quả cũng như thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp

▪ Thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm hiệu quả

3. Mối quan hệ và giao tiếp:

▪ Xây dựng mối quan hệ hiệu quả cả trong nội bộ và các phòng ban bên ngoài

▪ Tìm kiếm ý kiến đóng góp và duy trì liên lạc liên tục hiệu quả với người khác

4. Khác:

▪ Tôn trọng và đáng tin cậy

▪ Thể hiện tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

Với Mức Lương Từ 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 2000-1992.

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing...

Có kinh nghiệm làm giám sát bán hàng, ưu tiên trong các công ty bảo hiểm hoặc tài chính

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 35.000.000 VNĐ /tháng.

Hoa hồng hàng tháng dựa trên % doanh số bán hàng, TIỀN THƯỞNG hàng tháng/quý/năm.

Được cấp thẻ khám chữa bệnh hàng năm (Quyền lợi khám chữa bệnh, nằm viện tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc).

Làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, đầy cảm hứng.

Cung cấp IPAD cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

