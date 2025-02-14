Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dthomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu

Công Ty TNHH Dthomes
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty TNHH Dthomes

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dthomes

Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Landmark 3, Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 4 Triệu

- Tham gia phát triển kế hoạch, phát triển khách hàng với các sản phẩm đào tạo của công ty
- Tư vấn cho thuê và mua bán các thông tin về căn hộ cao cấp trong các dự án công ty đang triển khai
- Liên hệ với khách hàng tiềm năng để sắp xếp cuộc hẹn và phát triển khách hàng mới, thuyết trình sản phẩm và dịch vụ.
- Lắng nghe nhu cầu của khách hàng và tư vấn hướng giải quyết thông qua sản phẩm hiện có
- Thực hiện công việc báo giá và hỗ trợ khách hàng thanh toán
- Hỗ trợ thực hiện các chương trình marketing của công ty hướng đến mục tiêu kinh doanh
- Báo cáo kết quả kinh doanh hằng ngày cho Team Leader
- Theo sát với quy chế và thực hiện công việc theo quy trình đúng của công ty

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 18-30
- Giới tính: không yêu cầu giới tính
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm telesale, sales, giọng nói hay dễ nghe là lợi
- Có máy tính cá nhân

Tại Công Ty TNHH Dthomes Thì Được Hưởng Những Gì

Lương
- Doanh số LCB : 4.000.000 + hoa hồng ( 50% - 60% )
- Thử việc 3 tháng đầu nhận tối đa 80% LCB
Điều kiện : Tháng đầu tiên không áp KPI, tháng thứ 2 tối thiểu 50% KPI, tháng thứ 3 nhận đủ 100% KPI.
- Trong thời gian thử việc 3 tháng nếu đạt đủ 150% KPI tại thời điểm nào thì sẽ được chuyển thành nhân viên chính thức và nhận Full lương tại thời điểm đó.
- Khi đã trở thành nhân viên chính thức , phải có ít nhất 1 giao dịch trong 1 tháng
Thưởng Bestseller.
- Salesman đạt doanh thu cao nhất toàn công ty trong quý sẽ được thưởng 2% doanh sỐ cá nhân + thưởng nóng ( thưởng nóng tuỳ vào doanh sỐ cá nhân và doanh sỐ cả công ty tại thời điểm đó ).
2.Thưởng doanh số cố định. (*)
- Mức thưởng doanh số cố định phụ thuộc vào doanh số mỗi cá nhân sale đạt được cụ thể như sau:
+ Đạt 100 triệu đồng => thưởng 4 triệu đồng;
+ Đạt 125 triệu đồng => thưởng 6 triệu đồng;
+ Đạt 150 triệu đồng => thưởng 8 triệu đồng;
+ Đạt 180 triệu đồng => thưởng 10 triệu đồng;
III. Chế độ nghỉ bệnh, nghỉ ốm, nghỉ lễ và các phúc lợi khác:
1.Chế độ nghỉ ốm:
- Đối với NLĐ sau khi ký hợp đồng chính thức sẽ có 5 ngày/năm nghỉ ốm khi không làm việc do tình hình sức khỏe không tốt. Nghỉ từ 2 ngày trở lên NLĐ phải cung cấp cho nhân sự các giấy tờ liên quan (Giấy khám chữa bệnh của bác sĩ; giấy ra-vào viện,..)
Các ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương
- NLĐ được nghỉ việc, hưởng nguyên lương trong những ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước hiện hành.
Nghỉ phép năm
- NLĐ sẽ được hưởng tối đa 12 ngày phép/năm theo đúng HĐLĐ
Phúc lợi khác:
- Tổ chức khám chữa bệnh định kỳ (1 năm 1 lần) cho toàn bộ nhân viên. Tất cả chi phí sẽ được công ty chi trả
- Tổ chức tiệc liên hoan vào các sự kiện của công ty ( Tất niên, du lịch,..)
- Đào tạo, bổ sung kiến thức về sản phẩm của công ty cũng như kỹ năng bán hàng
5 Chế độ nâng, xét lương:
- Về chế độ xét lương: Mỗi năm, Ban lãnh đạo Công ty xét nâng lương toàn bộ nhân viên 2 lần 1 năm vào tổng kết cuối quý 2 và quý 4.
- So sánh Kết quả làm việc của nhân viên với Thước đo năng lực được xây dựng bởi Ban giám đốc. Phía công ty sẽ điều chỉnh mức lương phù hợp với khả năng đóng góp của nhân viên vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dthomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dthomes

Công Ty TNHH Dthomes

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 21A Lê Thị Kỉnh, ấp 3, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

