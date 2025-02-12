Tuyển Nhân viên kinh doanh Se Joong Trading Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 400 USD

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng online hoặc trực tiếp, tư vấn và giới thiệu và trả lời các câu hỏi về vải của công ty theo nhu cầu của khách hàng

- Lên ý tưởng và thực hiện bài viết giới thiệu, marketing về vải của công ty trên các nền tảng online

- Giải quyết các khiếu nại, vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng sản phẩm từ khách hàng (nếu có)

- Quản lý hàng hóa và vật chất của cửa hàng để tránh hàng hóa bị hư hại, thất thoát

- Giám sát doanh thu và chi phí hằng ngày, chốt sổ với kế toán vào mỗi cuối ngày

- Theo dõi doanh thu hàng ngày, tuần, tháng và đưa ra đề xuất cho công ty để tăng doanh thu từ cửa hàng (nếu có)

- Làm việc cùng quản lý kho để nắm số lượng tồn kho, mã hàng, quy trình giao hàng và các vấn đề liên quan

- Tìm hiểu thị trường, cập nhật thị hiếu và nhu cầu của khách để báo cáo và đề xuất với giám đốc về hướng xuất nhập hàng

- Ghi chép, lập hệ thống sổ sách, giấy tờ cho mọi giao dịch tại cửa hàng

- Quản lý hàng tồn kho tại cửa hàng để đối chiếu, so sánh với kế toán

- Các công việc liên quan khác được giao