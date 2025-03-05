Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn Victoria Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Victoria Land
Mức lương
Từ 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 48 Đinh Thị Thi, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 5 Triệu
- Đăng thông tin sản phẩm lên các kênh bán hàng
- Tư vấn cho khách hàng thông tin về sản phẩm
- Cập nhật thông tin, chương trình Marketing từ công ty để trao đổi với khác hàng
- Hỗ trợ thực hiện các giao dịch của khách hàng
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi: 18-30
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
- Trung thực, kiên trì và hăng hái trong công việc
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
- Trung thực, kiên trì và hăng hái trong công việc
Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Victoria Land Thì Được Hưởng Những Gì
- Tùy dự án ( từ 30-50 triệu/ sản phẩm)
- 1 tuần off 1 ngày
- Được đào tạo chuyên môn
- Xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng cho c1ác bạn có năng lực
- Các khoản thưởng hấp dẫn từ dự án (thưởng tháng, quý, best seller).
- 1 tuần off 1 ngày
- Được đào tạo chuyên môn
- Xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng cho c1ác bạn có năng lực
- Các khoản thưởng hấp dẫn từ dự án (thưởng tháng, quý, best seller).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Victoria Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI