Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn Victoria Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 48 Đinh Thị Thi, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 5 Triệu

- Đăng thông tin sản phẩm lên các kênh bán hàng

- Tư vấn cho khách hàng thông tin về sản phẩm

- Cập nhật thông tin, chương trình Marketing từ công ty để trao đổi với khác hàng

- Hỗ trợ thực hiện các giao dịch của khách hàng



- Tuổi: 18-30

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

- Trung thực, kiên trì và hăng hái trong công việc

Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Victoria Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Tùy dự án ( từ 30-50 triệu/ sản phẩm)

- 1 tuần off 1 ngày

- Được đào tạo chuyên môn

- Xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng cho c1ác bạn có năng lực

- Các khoản thưởng hấp dẫn từ dự án (thưởng tháng, quý, best seller).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Victoria Land

