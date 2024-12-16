Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Truyền Thông Prosing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 306 Đ. Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh: đại lý, cửa hàng bán lẻ gia dụng, siêu thị mini, cửa hàng phụ kiện trong khu vực được phân công.

Gặp gỡ trực tiếp và trao đổi với khách hàng về hàng hóa, chính sách mua bán.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ (theo tuần/tháng).

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop và phương tiện di chuyển (xe máy cá nhân)

Giao tiếp và đàm phán tốt.

Chủ động, chăm chỉ, không ngại di chuyển.

Chịu được áp lực doanh số.

Có kinh nghiệm làm sale thị trường là lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Truyền Thông Prosing Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 4.960.000 + phụ cấp xăng xe 600.000 + thưởng hoa hồng.

Hỗ trợ tài khoản, chi phí điện thoại, thiết bị điện thoại.

Được hướng dẫn về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, và kiến thức thị trường.

Lương thưởng tháng 13.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật,...

Hỗ trợ BHXH, BHYT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Truyền Thông Prosing

