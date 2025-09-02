Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD

Mức lương Từ 500 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: VPDD GEIC, số 385C Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Q1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc

• Tìm kiếm, khai thác và phát triển các mối quan hệ với khách hàng tiềm năng (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu về hệ thống PCCC và giám sát an ninh).

• Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp về thiết bị truyền tin báo cháy, hệ thống báo cháy (đầu báo khói, nhiệt, chuông, còi, tủ trung tâm,...) và các loại camera giám sát (IP, Analog, PTZ, Dome, Bullet,...).

• Trực tiếp đàm phán, thương lượng hợp đồng và chốt sales với khách hàng.

• Chăm sóc khách hàng hiện có, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp.

• Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ theo yêu cầu của quản lý.

• Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng công nghệ liên quan đến ngành.

• Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai và hậu mãi.

• Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số được giao

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên

• Kỹ năng chuyên môn: đàm phán, báo cáo

• Kỹ năng mềm: làm việc theo nhóm, làm việc độc lập

• Phẩm chất: Trung thực, năng động, nhiệt tình, có đạo đức nghề nghiệp.

Quyền Lợi

Thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng hiệu suất công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Được đào tạo nâng cao kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên sâu.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển

