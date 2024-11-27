Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Tìm kiếm đại lý bán SIM tại thị trường Việt Nam và Nhật Bản

Quản lý và phát triển kênh bán hàng cho sản phẩm mạng viễn thông và các dịch vụ giá trị gia tăng.

Tương tác với khách hàng qua các kênh trực tuyến như email, chat trực tuyến để tư vấn và hỗ trợ mua hàng.

Xử lý đơn hàng, giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng.Chủ động đề xuất chiến lược tiếp cận các đối tác và các kế hoạch phối hợp team cũng như hoạt động độc lập.

Thị trường tiếp cận: Việt Nam & Nhật Bản

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Hiểu biết cơ bản về cách xây dựng và hình thành network trong công việc và các mối quan hệ nói chung.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo mục tiêu.

Kiến thức về quản lý đơn hàng và xử lý tình huống khách hàng.

Có laptop và sử dụng thành thạo công cụ máy tính và mạng xã hội.

Có khả năng tự tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương fix 6 triệu đồng/tháng + % Hoa hồng

Thưởng KPI hấp dẫn, thu nhập dễ dàng vượt qua 10 triệu đồng/tháng nếu hoàn thành mục tiêu doanh số.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển sự nghiệp với nhiều mảng mở rộng trong mảng Marketing, Tài chính, Đầu tư...dựa theo định hướng và khả năng mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin