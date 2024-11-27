Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI
Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu
Tìm kiếm đại lý bán SIM tại thị trường Việt Nam và Nhật Bản
Quản lý và phát triển kênh bán hàng cho sản phẩm mạng viễn thông và các dịch vụ giá trị gia tăng.
Tương tác với khách hàng qua các kênh trực tuyến như email, chat trực tuyến để tư vấn và hỗ trợ mua hàng.
Xử lý đơn hàng, giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng.Chủ động đề xuất chiến lược tiếp cận các đối tác và các kế hoạch phối hợp team cũng như hoạt động độc lập.
Thị trường tiếp cận: Việt Nam & Nhật Bản
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Hiểu biết cơ bản về cách xây dựng và hình thành network trong công việc và các mối quan hệ nói chung.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo mục tiêu.
Kiến thức về quản lý đơn hàng và xử lý tình huống khách hàng.
Có laptop và sử dụng thành thạo công cụ máy tính và mạng xã hội.
Có khả năng tự tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương fix 6 triệu đồng/tháng + % Hoa hồng
Thưởng KPI hấp dẫn, thu nhập dễ dàng vượt qua 10 triệu đồng/tháng nếu hoàn thành mục tiêu doanh số.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển sự nghiệp với nhiều mảng mở rộng trong mảng Marketing, Tài chính, Đầu tư...dựa theo định hướng và khả năng mỗi cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI
