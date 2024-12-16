Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43/15 - 43/17 Đường số 38, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức (Quận 2),Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu

- Trả lời tin nhắn và bình luận của khách hàng trên page.

- Công tác bán hàng như là: tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, báo giá về sản phẩm và chốt đơn

- Công tác hỗ trợ để chăm sóc khách hàng: giải đáp những câu hỏi của khách hàng cũ, khách hàng hiện tại có liên quan đến đổi trả, mua thêm sản phẩm và gộp đơn...

- Gọi điện thoại hỗ trợ khách hàng nếu như khách hàng để lại số điện thoại ở trên trang, hoặc được chia số.

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Kinh nghiệm 6 tháng năm về mảng: sale, telesale, trực page

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Laptop cá nhân

- Thời gian làm việc: Ca 1: 8:00- 17:00 ( làm tại văn phòng); Ca 2: 13:00- 22:00 ( làm tại nhà); Hỗ trợ xoay ca linh động theo lịch đăng ký

- Yêu cầu có thể làm xoay ca, mỗi ngày 1 ca, trung bình lên công ty 3 ngày/tuần

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

-Lương cứng 6.000.000vnd+ Hoa hồng (Trung bình thu nhập 12-18 triệu)

- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cao cấp

- Du lịch hàng năm cùng công ty

- Các quyền lợi khác: tham gia các hoạt động vui chơi giải trí thuyền xuyên, rèn luyện sức khoẻ qua các lớp yoga, gym...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

