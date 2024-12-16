Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dragonfly Select Brands Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dragonfly Select Brands Vietnam
Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu
- Thực hiện quy trình nhận hàng theo yêu cầu của công ty
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ngoại hình
- Chăm chỉ, thật thà
- Có thể gắn kết lâu dài
- Ưu tiên ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm liên quan đến ngành hàng thời trang, trang sức.
- Chăm chỉ, thật thà
- Có thể gắn kết lâu dài
- Ưu tiên ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm liên quan đến ngành hàng thời trang, trang sức.
Tại Công Ty TNHH Dragonfly Select Brands Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng incentive, hot bonus (chạy theo chiến lược dự án), lương tháng 13
- OT trả lương
- Đóng BHXH đầy đủ
- OT trả lương
- Đóng BHXH đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dragonfly Select Brands Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI