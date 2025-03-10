Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SUNPOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH SUNPOD
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Quản lý store được giao.
Khai thác & phân tích nhu cầu, thị trường, đối thủ
Tối ưu listing sản phẩm, đảm bảo sản phẩm được tối ưu tốt, thúc đẩy sale.
Tiếp nhận phản hồi chăm sóc và giải đáp các vấn đề với khách hàng quốc tế.
Fullfill đơn hàng
Làm việc phối hợp với các bộ phận liên quan
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, Độ tuổi: 23t - 28t
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề liên quan đến kinh doanh.
Thái độ cầu tiến, sáng tạo,chủ động, biết lắng nghe, trách nhiệm với công việc
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề liên quan đến kinh doanh.
Thái độ cầu tiến, sáng tạo,chủ động, biết lắng nghe, trách nhiệm với công việc
Tại Công ty TNHH SUNPOD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.500.000đ + phụ cấp ăn trưa, gửi xe + % thưởng theo doanh số tuỳ thuộc khả năng.
Thử việc 01 tháng nhận 85% lương cứng + phụ cấp
Hỗ trợ máy tính làm việc.
Được định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Môi trường làm việc trẻ trung 9X, sáng tạo, năng động, thân thiện thoải mái thể hiện năng lực.
Có quỹ ăn vặt hàng tháng, trà sữa 2 bữa/tuần, bánh kẹo, hoa quả
Thưởng hoa hồng khi đạt lợi nhuận tháng, lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ khác tùy theo năng lực.
Thử việc 01 tháng nhận 85% lương cứng + phụ cấp
Hỗ trợ máy tính làm việc.
Được định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Môi trường làm việc trẻ trung 9X, sáng tạo, năng động, thân thiện thoải mái thể hiện năng lực.
Có quỹ ăn vặt hàng tháng, trà sữa 2 bữa/tuần, bánh kẹo, hoa quả
Thưởng hoa hồng khi đạt lợi nhuận tháng, lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ khác tùy theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SUNPOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI