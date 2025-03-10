Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SUNPOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Quản lý store được giao.

Khai thác & phân tích nhu cầu, thị trường, đối thủ

Tối ưu listing sản phẩm, đảm bảo sản phẩm được tối ưu tốt, thúc đẩy sale.

Tiếp nhận phản hồi chăm sóc và giải đáp các vấn đề với khách hàng quốc tế.

Fullfill đơn hàng

Làm việc phối hợp với các bộ phận liên quan

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Độ tuổi: 23t - 28t

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề liên quan đến kinh doanh.

Thái độ cầu tiến, sáng tạo,chủ động, biết lắng nghe, trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH SUNPOD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.500.000đ + phụ cấp ăn trưa, gửi xe + % thưởng theo doanh số tuỳ thuộc khả năng.

Thử việc 01 tháng nhận 85% lương cứng + phụ cấp

Hỗ trợ máy tính làm việc.

Được định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Môi trường làm việc trẻ trung 9X, sáng tạo, năng động, thân thiện thoải mái thể hiện năng lực.

Có quỹ ăn vặt hàng tháng, trà sữa 2 bữa/tuần, bánh kẹo, hoa quả

Thưởng hoa hồng khi đạt lợi nhuận tháng, lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ khác tùy theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SUNPOD

