Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Teex làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 233 NGuyễn Văn Trỗi, Mộ Lao,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Phân tích các sản phẩm đã có, đề xuất ý tưởng sản phẩm mới.

- Quay và dựng các Short Video về các sản phẩm.

- Xây dựng kênh bán hàng (đa kênh) của công ty.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7(thứ 7 làm online), giờ giấc linh hoạt.

- Làm việc tại: TeeXcorp Building 3, Hà Đông, HN

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng online sẽ được ưu tiên tuyển dụng.

- Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn, cập nhật xu hướng mạng xã hội.

- Tiếng Anh đọc hiểu khá.

- Chịu được áp lực.

- Đối với vị trí leader yêu cầu có kinh nghiệm quản lý team ít nhất 6 tháng.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Teex Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ.

- Lương cứng cao + Thường % hoa hồng thuộc dạng cao nhất Việt Nam. (Thu nhập hằng tháng có thể lên tới 100 triệu đồng).

- Chế độ nghỉ Lễ/Tết theo quy định của pháp luật

- Mỗi tháng có 01 ngày nghỉ phép có hưởng lương (Áp dụng khi đã trở thành nhân viên chính thức).

- Teambuilding ít nhất 1 năm 1 lần, tổ chức sinh nhật, liên hoan cuối năm,...

- Công ty tổ chức giao lưu thể thao hoàn toàn miễn phí.

- Thời gian review lương: 06 tháng - 01 năm căn cứ vào năng lực của người lao động.

- Lương tháng thứ 13 khi đồng hành cùng công ty trên 06 tháng.

- Các chế độ chính sách khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Teex

