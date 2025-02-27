Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh King Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Hộ Kinh Doanh King Store
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Hộ Kinh Doanh King Store

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh King Store

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 75/3 đường 30/4, P Tân Thành, Q Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Đóng gói hàng
Sắp xếp hàng hóa, kiểm kê hàng
Tư vấn bán hàng online

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, lanh lợi, siêng năng, giọng nói dễ nghe
Biết sử dụng điện thoại, mạng xã hội là lợi thế

Tại Hộ Kinh Doanh King Store Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức 7 triệu/tháng + doanh số
Lương thử việc 85% trong 1 tháng
Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh King Store

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh King Store

Hộ Kinh Doanh King Store

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 479/22A Tân Hòa Đồng, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

