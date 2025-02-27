Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh King Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh King Store
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 75/3 đường 30/4, P Tân Thành, Q Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Đóng gói hàng
Sắp xếp hàng hóa, kiểm kê hàng
Tư vấn bán hàng online
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, lanh lợi, siêng năng, giọng nói dễ nghe
Biết sử dụng điện thoại, mạng xã hội là lợi thế
Tại Hộ Kinh Doanh King Store Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính thức 7 triệu/tháng + doanh số
Lương thử việc 85% trong 1 tháng
Môi trường làm việc năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh King Store
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
