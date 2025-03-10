Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN GIA PHÁT
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN GIA PHÁT

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 197 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Q.Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Hỗ trợ công việc theo nhóm, không áp đặt doanh số cá nhân.
- Tiếp nhận các cuộc gọi và xử lý thông tin, tư vấn, chăm sóc khách hàng dựa trên nguồn khách hàng công ty hỗ trợ.
- Cập nhật bảng báo giá và chính sách ưu đãi cho Khách hàng.
- Ghi nhận ý kiến từ khách hàng và phản hồi cho Khách hàng.
- Hỗ trợ Khách hàng làm việc trực tiếp tại Công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng/ Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính : Nam - Nữ, có sức khỏe tốt.
- Trình độ học vấn từ Trung cấp, Cao đẳng trở lên.
- Ứng viên sẽ được đào tạo kỹ năng chuyên môn.
- Chỉ cần tự tin trong giao tiếp và có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản chính thức: 7 triệu 1 - 8 triệu 5 / Tháng + Thưởng theo hiệu quả làm việc.
- Thưởng tuần, tháng, quý,.....
- Thưởng lương tháng 13 + lễ tết + sinh nhật và các dịp lễ khác.
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm như BHXH, BHYT, ...
- Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chế độ phúc lợi ưu đãi của công ty.
- Du lịch, Teambuilding nhiều lần trong và ngoài nước.
-Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
-Thời gian làm việc trong ngày như sau: Sáng từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00 - Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN GIA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN GIA PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN GIA PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

