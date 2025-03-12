Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: A4, KDC Tăng Long Garden, 105 Đường Số 8, KP. ÍCh Thạnh, Phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo data sẵn có
- Khảo sát thị trường thực tế
- Giới thiệu thông tin sản phẩm đến khách hàng.
- Khai thác nhu cầu đầu tư của khách hàng cũng như sự quan tâm của khách hàng.
- Phối hợp với phòng Marketing và phòng Dự Án để tư vấn sản phẩm, lắp đặt thi công tại nhà máy khách hàng
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm về kinh doanh
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Kỹ năng quản lý thời gian và chịu được áp lực tiến độ công việc.
- Trung thực, tỉ mỉ, kỷ luật, chủ động và có tinh thần trách nhiệm.
- Thái độ làm việc tích cực, hòa nhã với mọi người.
- Có kinh nghiệm về kinh doanh
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Kỹ năng quản lý thời gian và chịu được áp lực tiến độ công việc.
- Trung thực, tỉ mỉ, kỷ luật, chủ động và có tinh thần trách nhiệm.
- Thái độ làm việc tích cực, hòa nhã với mọi người.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: lương cứng từ 7 - 12 triệu (tùy năng lực) + phụ cấp (cơm, công tác phí, tăng ca,...) + hoa hồng
- Môi trường làm cởi mở chú trọng phát triển năng lực con người về chuyên môn, tư duy và văn hoá sống.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Lương tháng 13 + thưởng tết theo năng lực ; 1 ngày phép / tháng
- Môi trường làm cởi mở chú trọng phát triển năng lực con người về chuyên môn, tư duy và văn hoá sống.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Lương tháng 13 + thưởng tết theo năng lực ; 1 ngày phép / tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI