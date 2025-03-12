Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A4, KDC Tăng Long Garden, 105 Đường Số 8, KP. ÍCh Thạnh, Phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo data sẵn có

- Khảo sát thị trường thực tế

- Giới thiệu thông tin sản phẩm đến khách hàng.

- Khai thác nhu cầu đầu tư của khách hàng cũng như sự quan tâm của khách hàng.

- Phối hợp với phòng Marketing và phòng Dự Án để tư vấn sản phẩm, lắp đặt thi công tại nhà máy khách hàng

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm về kinh doanh

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Kỹ năng quản lý thời gian và chịu được áp lực tiến độ công việc.

- Trung thực, tỉ mỉ, kỷ luật, chủ động và có tinh thần trách nhiệm.

- Thái độ làm việc tích cực, hòa nhã với mọi người.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lương cứng từ 7 - 12 triệu (tùy năng lực) + phụ cấp (cơm, công tác phí, tăng ca,...) + hoa hồng

- Môi trường làm cởi mở chú trọng phát triển năng lực con người về chuyên môn, tư duy và văn hoá sống.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

- Lương tháng 13 + thưởng tết theo năng lực ; 1 ngày phép / tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD

