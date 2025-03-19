Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DMT Solar Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 814/5 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc (gần cầu Ông Đụng), Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Gọi điện cho khách hàng khi khách hàng đặt hàng tại website, fanpage. Xác nhận thông tin nhận hàng với khách hàng.

- Tư vấn sử dụng sản phẩm và báo giá.

- Tạo đơn hàng trên hệ thống để xuất hàng đi.

- Theo dõi hành trình đơn hàng và hỗ trợ khách hàng khi cần.

- Tìm kiếm khách hàng trên các kênh

- Chăm sóc khách hàng cũ

ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ DATA KHÁCH HÀNG

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Kỹ năng:Excel / Word cơ bản tốt

-Tự tin giao tiếp, Lắng nghe tốt, tiếp nhận và xử lý vấn đề nhanh, chịu học hỏi...

- Năng động, hiện đại và luôn cầu tiến.

- Kinh nghiệm: ưu tiên 1 năm kinh nghiệm hoặc tự tin khả năng ăn nói/ tư vấn bán hàng.

- Độ tuổi: nhỏ hơn năm sinh 1995.

Tại Công ty TNHH DMT Solar Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: từ 7.000.000 – 15.000.000đ/tháng

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo luật định, Sinh nhật, du lịch, ngày nghỉ đầy đủ., Lương Tháng 13.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DMT Solar Việt Nam

