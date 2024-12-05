Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

• Tư vấn khi khách hàng nhắn tin/bình luận trên Fanpage, các kênh Socail, TMĐT của cty

• Lên kịch bản xin số điện thoại để sale tư vấn chốt đơn

• Chăm sóc, cập nhật và xử lý thông tin với khách hàng.

• Quản lý các kênh bán hàng: Shopee, Tiktok shop

• Đo lường, đánh giá và báo cáo hiệu quả công việc phụ trách

• Hỗ trợ thực hiện các hoạt động liên quan đến quảng cáo, Marketing

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý