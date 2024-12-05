Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 609/22 Nguyễn Đình Chiểu,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
• Tư vấn khi khách hàng nhắn tin/bình luận trên Fanpage, các kênh Socail, TMĐT của cty
• Lên kịch bản xin số điện thoại để sale tư vấn chốt đơn
• Chăm sóc, cập nhật và xử lý thông tin với khách hàng.
• Quản lý các kênh bán hàng: Shopee, Tiktok shop
• Đo lường, đánh giá và báo cáo hiệu quả công việc phụ trách
• Hỗ trợ thực hiện các hoạt động liên quan đến quảng cáo, Marketing
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, nhiệt tình, năng động, tư duy Logic và tổng hợp thông tin tốt.
Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng doanh thu bán hàng
- Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty
- Ưu đãi mua hàng nội bộ cho nhân viên
- Nghỉ mát/ team-building hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP
