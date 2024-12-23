Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Jussvina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chung Cư Conic Riverside, Đường Số 1, KDC Conic, Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Giai đoạn 1:

- Công việc chính: Tìm kiếm khách hàng nước ngoài và bán hàng ra nước ngoài qua các trang mạnh, khai thác dữ liệu qua Data Công ty cung cấp.

- Thực hiện nhắn tin/cuộc gọi và gửi email giới thiệu sản phẩm công ty.

- Thực hiện đăng bài quảng cáo FB/status whatsapp hàng tuần tối thiểu (2-3 lần/ tuần).

- Nắm bắt thông tin hàng hóa trên thị trường quốc tế thông qua trao đổi với đối tác nước ngoài và tìm hiểu dữ liệu.

Giai đoạn 2:

- Hỗ trợ chuẩn bị bộ chứng từ xuất khẩu, làm việc với bộ phận kế toán liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế và bộ phận Hải quan để xử lý các vấn đề về thủ tục thông quan hàng hóa (nếu có)

- Tiến hành đàm phán, giao dịch thương mại quốc tế.

- Báo cáo cuối ngày.

- Các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng Word, Excel, giao tiếp Tiếng Anh cơ bản.

-

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.

- Trung thực, tích cực học hỏi trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Jussvina Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo các nghiệp vụ liên quan Sales Xuất khẩu.

- Lộ trình Nghề nghiệp và Tăng lương theo khối lượng vàhiệu quả công việc mang lại.

- Lương: 7 - 9 triệu + KPI.

- Được tham gia BHXH, BHYT.

- Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

- Làm việc tại quận 8 (gần Bình Chánh), Tp. Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jussvina

