Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 93/15 Đường Tân Thắng

- Phường Sơn Kỳ

- Quận Tân phú

- TP Hồ Chí Minh., Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Tư vấn sản phẩm, chăm sóc khách hàng hiện tại và khai thác nguồn data có sẵn.
Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển cơ hội kinh doanh
Giải quyết thắc mắc, khiếu nại, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Thiết lập, duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng và đối tác.
Phân tích nhu cầu, chăm sóc và phát triển khách hàng tiềm năng.
Theo dõi và xữ lý đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi hoàn tất đơn hàng, đảm bảo thanh toán đúng hạn.
Thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học, không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, năng động
Kỹ năng giao tiếp và bán hàng tốt, đàm phán hiệu quả với nhiều đối tượng khách hàng.
Tự định hướng, có mục tiêu cụ thể và nổ lực đạt được
Đam mê kinh doanh, yêu thích học hỏi, cầu tiến
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bảo hộ lao động
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành an toàn lao động, môi trường - Đại học Tôn Đức thắng.
Ưu tiên ứng viên biết một trong những ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Nhật.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định: Lương cơ bản 7-9 triệu/tháng (thỏa thuận) + Thưởng commission + Thưởng hiệu suất
Thưởng cuối năm: Lương tháng 13 + thưởng KPI
Cơ hội thăng tiến: Thăng tiến lên vị trí quản lý với mức lương và thưởng hấp dẫn.
Môi trường làm việc năng động: Thoải mái, sáng tạo, thách thức, tạo cơ hội phát triển bản thân và tích lũy kinh nghiệm.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm và các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

