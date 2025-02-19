Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 93/15 Đường Tân Thắng - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh., Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc

Tư vấn sản phẩm, chăm sóc khách hàng hiện tại và khai thác nguồn data có sẵn.

Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển cơ hội kinh doanh

Giải quyết thắc mắc, khiếu nại, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Thiết lập, duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng và đối tác.

Phân tích nhu cầu, chăm sóc và phát triển khách hàng tiềm năng.

Theo dõi và xữ lý đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi hoàn tất đơn hàng, đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh khác theo sự phân công của Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học, không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

Nhanh nhẹn, năng động

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng tốt, đàm phán hiệu quả với nhiều đối tượng khách hàng.

Tự định hướng, có mục tiêu cụ thể và nổ lực đạt được

Đam mê kinh doanh, yêu thích học hỏi, cầu tiến

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bảo hộ lao động

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành an toàn lao động, môi trường - Đại học Tôn Đức thắng.

Ưu tiên ứng viên biết một trong những ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Nhật.

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định: Lương cơ bản 7-9 triệu/tháng (thỏa thuận) + Thưởng commission + Thưởng hiệu suất

Thưởng cuối năm: Lương tháng 13 + thưởng KPI

Cơ hội thăng tiến: Thăng tiến lên vị trí quản lý với mức lương và thưởng hấp dẫn.

Môi trường làm việc năng động: Thoải mái, sáng tạo, thách thức, tạo cơ hội phát triển bản thân và tích lũy kinh nghiệm.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm và các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển

