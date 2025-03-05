Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần truyền thông và Công nghệ BlueLink làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Hỗ trợ vận hành dịch vụ OTT/BRN QT:

- Tiếp nhận yêu cầu từ KH, thực hiện tạo đơn hàng, khai báo Template, Brandname với nhà cung cấp; Quản lý hồ sơ khai báo của Khách hàng;

- Test tin đảm bảo tin nhắn thành công;

- Phối hợp các bộ phận liên quan để xử lý khiếu nại, hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, kinh doanh qua các kênh tiếp nhận: email, chat, điện thoại khi có vấn đề;

- Thực hiện các công việc phát sinh khi được yêu cầu.