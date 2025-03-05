Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần truyền thông và Công nghệ BlueLink làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần truyền thông và Công nghệ BlueLink
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- tòa nhà 508 Trường Chinh, P. Khương Thượng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Hỗ trợ vận hành dịch vụ OTT/BRN QT:
- Tiếp nhận yêu cầu từ KH, thực hiện tạo đơn hàng, khai báo Template, Brandname với nhà cung cấp; Quản lý hồ sơ khai báo của Khách hàng;
- Test tin đảm bảo tin nhắn thành công;
- Phối hợp các bộ phận liên quan để xử lý khiếu nại, hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, kinh doanh qua các kênh tiếp nhận: email, chat, điện thoại khi có vấn đề;
- Thực hiện các công việc phát sinh khi được yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần truyền thông và Công nghệ BlueLink Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo xử lý công việc.
Mức lương: 8.000.000 đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần truyền thông và Công nghệ BlueLink
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
