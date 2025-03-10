Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANNECY VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Căn HA09 - SP.3B - 16, Khu đô thị Vinhomes oceanpark, Xã Kiêu kỵ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nộ,Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, đối tác kinh doanh

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm của công ty đến khách hàng (cửa hàng, salon, spa, người tiêu dùng trực tiếp)

• Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ quá trình mua hàng

• Đảm bảo doanh số bán hàng, phát triển thị trường và đạt chỉ tiêu được giao

• Lập báo cáo tình hình bán hàng, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.

• Thực hiện các chiến dịch marketing, khuyến mãi, quảng bá sản phẩm theo kế hoạch của công ty.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm hoặc tiêu dùng

. • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt

• Năng động, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập và nhóm

• Có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi và sẵn sàng đối mặt với thử thách.

• Ưu tiên ứng viên có mạng lưới khách hàng hoặc mối quan hệ trong ngành mỹ phẩm

Tại CÔNG TY TNHH ANNECY VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

sẽ được cộng % hoa hồng

phụ cấp ăn trưa

đóng bảo hiểm xã hội

du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNECY VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin