Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Nam Dũng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2 lô 1D, Trung Yên 11C, Trung Hoà,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Giới thiệu, chào bán các sản phẩm vật liệu nha khoa tới phòng nha, nha sĩ

- Tìm kiếm phát triển hệ thống khách hàng mới là các phòng khám nha khoa;

- Chăm sóc khách hàng cũ của Công ty một cách có hệ thống;

- Thực hiện các kế hoạch phát triển thị trường đã được phê duyệt;

- Nắm bắt rõ yêu cầu và có kế hoạch hoàn thành tốt các chỉ tiêu bán hàng từ công ty: Doanh số, độ bao phủ thị trưởng, sản phẩm...

- Phối hợp với bộ phận Marketing và các bộ phận khác nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch, đồng thời mang lại sự hài lòng cho Khách hàng;

- Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo sự chỉ đạo của cấp quản lý

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc tại phòng nha, công ty phân phối vật liệu nha khoa hoặc ngành vật tư y tế

- Có tư duy sắp xếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực

- Giao tiếp tốt

- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Nam Dũng Thì Được Hưởng Những Gì

- Từ cứng: 8.000.000, có thưởng doanh số và các phụ cấp công việc

- Chế độ bảo hiểm, thưởng và ngày phép theo quy định của Luật: Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương

- Được hưởng phụ cấp ăn trưa, xăng xe đi lại, điện thoại

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có cơ hội phát triển trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Nam Dũng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.